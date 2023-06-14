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Сенатор США заблокировал продажу оружия Венгрии на сумму 735 миллионов долларов.

Даша 14.06.2023 В мире

Сенатор США заблокировал продажу оружия Венгрии на сумму 735 миллионов долларов

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш заблокировал продажу Венгрии оружия на сумму 735 миллионов долларов. Поскольку венгерское правительство не одобряет вступление Швеции в НАТО, пишет The Washington Post, если он хочет получить пакет оружия, он должен согласиться на вступление Швеции в НАТО», — говорится в заявлении Джеймса Риша.

Решение Риша действительно. не позволить Венгрии продолжить процесс продажи оружия. Потому что для продажи большого количества оружия требуется разрешение председателей и членов комитетов по международным отношениям Сената и Палаты представителей США.

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