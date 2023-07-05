Сенаторы уделяют внимание решению вопросов, поднятых населением

В ходе визитов членов Сената Верховного Совета в регионы и их деятельности в них проводятся прямые диалоги с жителями и принимаются практические меры во взаимодействии с органами местного самоуправления и государственными органами для решения вопросов, поднятых им.

В частности, в ходе встречи сенаторов с жителями Кызылтепинского района Навоийской области у жительницы Гулзорского МФУ этого района, инвалида 2 группы И.Норкуловой был задан вопрос о задолженности в связи с восстановлением здоровья и выплатой жилищного кредита.Просил практической помощи в реализации.

Решение поставленного в данном обращении вопроса найдено в сотрудничестве с Минздравом и администрацией Навоийской область, край. И.Норкулова прошла тщательное медицинское обследование с участием специалистов районного медицинского объединения, обеспечена бесплатными лекарствами, погашена задолженность по кредиту на миллион сомов.