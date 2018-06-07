Сергей Галицкий купил самолет Gulfstream за 70 млн долларов

Краснодарский бизнесмен стал обладателем дальнемагистрального самолета спустя два года после заказа из-за востребованности подобных авиамашин.

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий приобрел новый бизнес-джет — Gulfstream G650 с бортовым номером M-YGLF. По данным источника, миллиардер мог приобрести самолет по каталожной стоимости 70,15 млн долларов, бизнес-джет был произведен в октябре 2017-го, а компания Галицкого Quantum Air получила его в феврале этого года.

Первый перелет самолет совершил 16 февраля и с тех пор регулярно бывает в Краснодаре — это подтверждают данные авиатрекингового сайта FlightAware. К примеру, 26 мая самолет прилетел в Краснодар из немецкого Фридрихсхафена, а уже 4 июня вылетел в Милан.

По словам руководителя проекта Bizavnews Дмитрия Петроченко, G650 — один из самых ультрадальних самолетов в своем классе, он может летать беспосадочно из Москвы в Нью-Йорк, Дубай, Гонконг. На вторичном рынке воздушное судно практически не задерживается: если кто-то выставляет самолет на продажу, его моментально покупают. Этим объясняются и очереди на поставку, плюс производство Gulfstream очень загружено. Салон самолета сконструирован таким образом, что в нем комфортно и спать, и работать.

Салон позволяет разместить до 18 человек.

Gulfstream G650 — не первый самолет Галицкого, ему принадлежит Challenger 604, который сейчас выставлен на продажу. Бизнесмен также владеет 104-метровой яхтой Quantum Blue оценочной стоимостью около 225 млн долларов, сообщает Forbes со ссылкой на источник.

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