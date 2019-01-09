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Первое заведение, которое получит название «Кафе Краснодар», скоро начнет работу в парке «Краснодар».

Информация об этом появилась в официальном аккаунте парка в Instagram. Там также отметили, что рядом с кафе появится бургерная. Точная дата открытия не называется.

Интерьерами «Кафе Краснодар» занималась архитектурная студия MAXIM RYMAR archistudio. Ранее она проектировала интерьеры стадиона ФК «Краснодар», а также тренировочной базы этого клуба и детской футбольной академии, сообщает РБК-Краснодар.

По словам шеф-повара Владимира Щепилова, в планах команды Галицкого открытие еще как минимум двух ресторанов, один из них — с паназиатской кухней.

«Наша задача, по его словам, — воспитание вкусов. Говорит, я построил хороший стадион, парк, теперь твоя очередь рассказать краснодарцам о настоящей гастрономии. В первом ресторане я выступаю как наемный работник — мы решили, так будет честно. Если все пойдет по плану, следующие проекты будут открываться под меня и с моим партнерским участием. Я подписал контракт на три года», — рассказал Щепилов в интервью изданию Аllcafe.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», техническое открытие нового парка прошло в сентябре 2017 года, его озеленение продолжается.

Общая площадь парка составляет 22,7 га. Он включает 30 зон: летний амфитеатр, смотровую площадку, террасированный сад, фонтан-каток, детскую площадку, площадки для стритбола и скейт-парк. В парке установили около 2 тыс. светильников и высадили более 2 тыс. 300 деревьев.

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