Сергей Галицкий представил ФК «Краснодар» нового главного тренера Мурада Мусаева

Перед началом тренировки горожан на УТБ «Четук» 3 апреля прошло общекомандное собрание.

Исполняющим обязанности наставника ФК «Краснодар» назначен 34-летний Мурад Мусаев, ранее работавший с молодежной командой «горожан».

Мурад Мусаев родился 10 ноября 1983 года в Краснодаре. Окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Его тренерский стаж составляет более 12 лет. Еще учась в вузе, в 2005 году Мусаев начал работать детско-юношеским тренером в Центре подготовки резерва ФК «Краснодар-2000». Трудился там до 2011 года, в ноябре которого поступил на работу в Академию ФК «Краснодар».

Тренировал команды 2000 и 1999 годов рождения, которые завоевали под его началом немало трофеев. Наибольших успехов Мусаев добился с дружиной 1999 года рождения. В октябре того же года руководил юношеской сборной России 1999 года рождения, костяк коллектива которой составляли воспитанники Академии ФК «Краснодар».

Чуть раньше, летом 2016 года, Мурад Мусаев возглавил молодежную команду клуба.

Вместе с Игорем Шалимовым «Краснодар» покинул тренер Андрей Митин. Его место в тренерском штабе команды занял Алексей Малахов, ранее трудившийся в клубной Академии, в «Краснодаре-2» и молодежной команде «горожан», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после 24-х туров Первенства России среди молодежных команд молодежка ФК «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Ранее команда вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, но дома проиграла «Реалу» и не смогла пробиться в 1/8 турнира.

Сергей Галицкий 2 апреля назвал имя нового главного тренера «Краснодара» в эфире «8-16 шоу» на телеканале «Наш футбол».

Игоря Шалимова отправили в отставку с поста главного тренера ФК «Краснодар». Руководство клуба объявило об этом решении 2 апреля.

Игорь Шалимов возглавлял «черно-зеленых» с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

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