Сергей Галицкий снова попал в рейтинг самых богатых людей планеты

Краснодарский бизнесмен занял 229-е место.

Агентство Bloomberg оценивает состояние владельца сети «Магнит» и ФК «Краснодар» Сергея Галицкого в 6,9 млрд долларов.

Самым богатым российским бизнесменом в новом списке стал владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он занимает 53‑е место с 17,3 млрд долларов.

Лидером рейтинга Bloomberg вновь оказался основатель компании Microsoft Билл Гейтс с 90,8 млрд долларов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлой версии списка Галицкий занимал 198-е место с доходом 6,98 млрд долларов.

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