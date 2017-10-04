Сергей Лавров проведет в Сочи заседание Совета глав МИД СНГ

Совещание пройдет 10 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Сочи 10 октября под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. В повестку дня включены вопросы, охватывающие широкий спектр направлений многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе по актуальным международным вопросам», — сказала Захарова.

Он отметила, что отдельное внимание будет уделено проблематике противодействия коррупции, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом.

Результаты работы министров и одобренные ими проекты документов будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи и Совета глав правительств СНГ 3 ноября в Ташкенте.

«Планируется принять ряд документов, направленных на углубление сотрудничества в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах», — цитирует Захарову ТАСС.

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