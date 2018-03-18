Сергей Мышак: интерес к выборам выше, чем в 2012 году

С самого утра на избирательных участках очереди, люди спешат исполнить свой гражданский долг.

Первая половина дня показала небывалую активность кубанцев. Явка в некоторых районах уже превысила 50%. На пунктах для голосования тех, кто приходит, встречают местные народные коллективы. Музыка и песни не смолкают. На участках накрыты щедрые столы. Проезд в общественном транспорте Краснодара сделали бесплатным, чтобы каждый избиратель мог реализовать свое конституционное право. Ждут сюрпризы на участках и тех, кто идет голосовать впервые в жизни. Например, жители краевой столицы, которые впервые исполнят гражданский долг, смогут еще и бесплатно прокатиться на «Колесе обозрения» в Городском саду.

Обо всем, что происходит на участках, знают в краевом избиркоме. Там данные обрабатываются и поступают в ЦИК. На прямую связь со студией «Фактов» выходит специальный корреспондент Татьяна Ивлева.

— Какова явка в крае на эту минуту? Как проходит голосование в регионе?

— Прямо сейчас здесь проходит прямой телемост с Москвой. Крайизбирком рассказывает ЦИКу о ходе голосования на Кубани. В регионе проголосовали уже больше половины избирателей. Сменились также лидеры среди районов. Если раньше первым был Новороссийск, то сейчас — Каневская, здесь проголосовали 67% избирателей. Серьезных нарушений не выявлено. Сергей Мышак также оценил ход голосования.

«Я могу отметить, что ситуация в целом спокойная, процесс идет в рамках законодательства. Это понятно не только мне: интерес к выборам выше, чем в 2012 году. Это связано с более эффективной информполитикой избиркома, отчасти оттого, что такой большой сонм кандидатов предлагал разные программы, разные идеи по устройству страны», — сказал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

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