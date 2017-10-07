Сергей Мышак: мы имеем дело не с протестом, а с политической провокацией

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак прокомментировал призывы активистов штаба оппозиционера Алексея Навального выйти 7 октября на протестные акции, несмотря на их несогласованность с властями.

Такая акция запланирована и в Краснодаре.

По мнению омбудсмена, к регулирующему проведение публичных мероприятий федеральному закону могут быть вопросы, но пока он действует — его необходимо выполнять.

«Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека будут мониторить ситуацию в отделах внутренних дел в Краснодаре, при этом дадут оценку не только правомерности действий полицейских, но и, если таковые будут, задержанных», — сказал Мышак.

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», требующий получения согласования о проведении акции от администрации, несколько ограничивает статью 31 Конституции, гласящую: граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и другие публичные мероприятия.

«Но плох закон или хорош — его нужно выполнять. Если граждане с ним не согласны, существует механизм общественной инициативы, когда собрав 100 тысяч подписей можно внести свои поправки на рассмотрение в Госдуму, можно обратиться к депутатам — инструменты для совершенствования законодательства существуют. Однако, повторюсь, действующий закон должен беспрекословно исполняться. Мне кажется, это очевидно», — заявил уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае.

«Если говорить о тех, кто, несмотря на запрет мэрии, призывает людей выйти на Театральную площадь, то здесь мы имеем дело с политической провокацией в чистом виде. Один мой хороший знакомый сказал мудрую фразу «наша страна исчерпала лимит революций еще в прошлом веке». Существуют проблемы, запрос на перемены в обществе, — используйте правовые механизмы. Администрация не согласовала проведение митинга под своими окнами? Проведите его в другом месте, если действительно хотите собрать единомышленников и выразить свое мнение. Никто в этом не препятствует. Напомню, 12 июня в парке 30-летия Победы прошла согласованная акция сторонников Навального. Ничего страшного не произошло, собрались, покритиковали, разошлись. Но мирное собрание не вызвало такого медийного резонанса, как задержания на несанкционированной акции, куда призывают прийти краснодарцев. В этом для провокаторов ключевая разница», — заключил Мышак.

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