Сергей Шнуров стихами пригласил болельщиков на футбол в Сочи

Лидер группировки «Ленинград» посвятил стихи победе сборной России 1 июля и вратарю российской команды Игорю Акинфееву.

Шнуров опубликовал их на своей странице в Instagram. В стихах певец описывает момент, когда вратарь сборной России отбил решающий пенальти.

«Посмотрел немного строго

И, сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили, покуда

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь до встречи в Сочи!» — говорится в тексте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. На стадионе «Фишт» 7 июля хорваты проведут матч 1/4 финала ЧМ-2018 с командой России.

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Российский стендап-артист Семен Слепаков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в июне записали песню «Чемпионы», посвященную победам сборной России по футболу, и выпустили на нее клип.

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