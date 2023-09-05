Сергей Шойгу: «Контрнаступательные операции Украины служат продлению войны»

Продолжающиеся контрнаступательные операции Украины лишь продлят войну. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооружённых сил России.

По его словам, Украина пытается провести контрнаступательные операции для третий месяц: «Но он не мог добиться своей цели ни в каком направлении. Наоборот, Украина несет серьезные потери.

С.Шойгу заявил, что Украина пытается создать впечатление, что она добилась каких-то успехов в западных кругах: “В настоящее время самая критическая ситуация складывается в Запорожская область.”

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