Сергей Шойгу открыл в подмосковном Алабино Армейские международные игры — 2017

Церемония состоялась в парке «Патриот». Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа.

Министр обороны России сообщил, что в этом году на играх выступят более 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств. Они будут бороться за медали в 28 конкурсах.

По словам Шойгу, растет число стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. На этот раз они также пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае.

Владимир Путин направил участникам Игр приветственную телеграмму.

«Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное — будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов», — цитирует слова президента России «Коммерсантъ».

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