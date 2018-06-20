Сергей Шойгу проверил строительство военного технополиса в Анапе

Заработать уникальный комплекс «Эра» должен уже в сентябре, а на полную мощность он выйдет в 2020 году. Там будут создавать системы искусственного интеллекта военного назначения.

Планируется, что в июле на службу заступят четыре научных роты, это почти 200 специалистов. Штат технополиса уже укомплектован на 100%. На 17 га расположатся научная и образовательная организации, опытное производство и тестовый полигон. Основная задача — создание оборонных проектов.

Для сотрудников создали все условия для проживания: есть просторные квартиры, спортивно-оздоровительный и образовательный центры.

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