Сергей Юрин занял должность первого заместителя главы Сочи

Об этом на планерке 4 сентября сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Сергей Юрин окончил с отличием Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация — юрист. С 2001 по 2006 год работал в муниципальном образовании город Краснодар. С 2006 года перешел на работу в администрацию Анапы, где занимал должность начальника управления юридического обеспечения.

С мая 2009 года по настоящее время работал заместителем главы города Сочи по вопросам правовых земельно-имущественных отношений и развития информатизации и связи.

Стало известно также о назначении на должность главы администрации Хостинского района Павла Клопотовского. К своим обязанностям он приступил 29 августа, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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