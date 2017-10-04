Сергея Голобородько переизбрали на пост главы Кореновского района

Выборы прошли 4 октября на сессии Совета муниципального образования.

Всего в конкурсе принимали участие три кандидата: пенсионер Александр Жаботинский, глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района Анатолий Ерегин и действующий глава муниципалитета Сергей Голобородько.

По итогам голосования депутаты единогласно избрали Сергея Голобородько. Его инаугурация состоялась в этот же день.

Министр экономики Кубани Александр Руппель поздравил избранного руководителя района от имени губернатора Вениамина Кондратьева. Он напомнил, что глава Краснодарского края во время своего визита в муниципалитет отметил, что необходимо более активно развивать социальную сферу, работать над повышением уровня жизни людей, особенно в глубинке.

«Уверен, что ваш опыт и профессионализм помогут вам вместе с депутатским корпусом решить все задачи, поставленные главой региона, и оправдать надежды, которые возлагают на вас жители Кореновского района», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Голобородько возглавляет Кореновский район с 2012 года.

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