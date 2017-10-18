Сергея Катырина заинтересовали разработки кубанских исследователей

Президент Торгово-промышленной палаты РФ прилетел на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, чтобы принять участие в одной из панельных дискуссий форума.

Сергей Катырин вместе с председателем Торгово-промышленной палаты края Александром Ткаченко осмотрел стенд края, они пообщались с делегатами. Особенно Катырина заинтересовали препарат для восстановления нефтезагрязненных вод и использование микробного топливного элемента для доочистки сточных вод.

«Очень хотелось бы помочь представителям краснодарской палаты, у нас уже есть идеи. Поработать с портами, нефтеперерабатывающими заводами, терминалами, попробовать внедрить эти разработки. Это достаточно интересные вещи. Я думаю, это реальности сегодняшнего дня», — сообщил Сергей Катырин.

«Это наше будущее. Силами российской, краевой палат мы будем поддерживать все начинания нашей молодежи», — сказал Александр Ткаченко.

Затем глава Торгово-промышленной палаты России на форуме принял участие в обсуждении темы развития предпринимательства. Говорили о том, какие навыки помогут молодым людям стать успешными предпринимателями.

Сергей Катырин отметил, что бизнес играет решающую роль в экономике страны, главным лозунгом ведомства является представление и защита интересов бизнеса.

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