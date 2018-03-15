Серийное производство боевых роботов для российской армии начнут в 2018 году

Глава Минобороны Сергей Шойгу также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию.

«Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство», — рассказал министр.

Он напомнил, что несколько лет назад в российской армии было всего 160 беспилотных летательных аппаратов, а на сегодняшний день их уже почти 1,8 тыс., и сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию.

«Такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час», — цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

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