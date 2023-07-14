Сертификат уровня B2 обязателен для новых учителей иностранных языков

Известно, что согласно постановлению Кабинета Министров № 312 от 19 мая 2021 года, начиная с 2022/2023 учебного года, учителям иностранных языков государственных образовательных учреждений было кандидаты, принимаемые на работу, должны иметь национальный аттестат не ниже уровня В2 или эквивалентный международный аттестат.Издан приказ о требовании не нанимать на работу преподавателей иностранных языков, не имеющих национального или международного аттестата, который вступает в силу с 2023/2024 учебного года.

Учитывая вышеизложенное, от преподавателей иностранных языков, поступающих на новую работу, начиная с учебного года, требуется наличие сертификата уровня B2.