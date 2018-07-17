Сервис Booking.com прекратил бронирование жилья в Крыму для туристов

Пользователи могут забронировать объект размещения только при условии, что их целью является деловая поездка.

Ранее возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com для отдыха в Крыму была ограничена. Проверка сервиса показала, что бронирование в отелях Крыма с пометкой «Я путешествую по работе» возможно в обычном режиме.

«Как голландская компания, предлагающая свои услуги с территории Нидерландов и имеющая там веб-сайт, Booking.com скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования, чтобы быть уверенной, что пользователи, которые хотят забронировать объект размещения в Крыму, смогли сделать это при условии, что их целью является только бизнес-путешествие», — пояснили в компании.

Ее представитель отметил, что международная компания делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение действующих законов, сообщает ТАСС.

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