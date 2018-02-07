Сервисы такси «Яндекс» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов

Компании 7 февраля объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах.

На момент закрытия сделки компания «Яндекс» инвестировала в новую структуру 225 млн долларов, а Uber — 100 млн долларов.

Бизнесы объединят в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. В совместное предприятие также перейдет сервис доставки еды UberEats в этих странах, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компании подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в июле 2017 года. На торгах Московской биржи акции «Яндекса» после объявления об объединении бизнеса с Uber выросли более чем на 17% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигли 1 тыс. 915 рублей за бумагу.

В Краснодаре запустили американский сервис вызова такси Fasten. Разработкой занимались краснодарские бизнесмены. Новый сервис 5 февраля начал работу в тестовом режиме.

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