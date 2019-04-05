Сервисы заказа такси будут отключать водителей от заказов за переработки

Крупнейшие российские сервисы договорились о разработке системы, которая будет следить, чтобы водители не перерабатывали выше нормы.

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» приступили к тестированию системы обмена данными о количестве часов, которые проработали водители. Эта система позволит компаниям ограничивать доступ к заказам водителей, которые превышают допустимый лимит по работы на линии. Сейчас эта технология тестируется в Москве, Московской области и в Ярославле.

После того, как система заработает в полную силу, отключение водителей от приема заказов будет производиться независимо от того, в каком из трех сервисов и в какое время суток они принимали заказы. Это позволит повысить безопасность перевозок людей по всей стране, пишет ТАСС.