Сестра Ким Чен Ына "Это будет открытое объявление войны КНДР..."

Сестра северокорейского лидера Ким Йе Чжон, заместитель главы ЦК КНДР, предупредила, что любая военная попытка США и Южной Кореи помешать ракетным испытаниям Пхеньяна будет расценена как объявление войны КНДР.

«Если будет военный ответ, такой как приостановка наших испытаний стратегического оружия в открытом море и в регионе за пределами юрисдикции США, без какого-либо ущерба для безопасности окружающих стран, это является явным объявлением войны КНДР», — заявила Ким Е Чжон в заявлении, распространенном Центральным информационным агентством Кореи.

Он сказал, что «демонстрационные военные действия» и недавнее «неприемлемое Выражения Вашингтона и Сеула создают условия для «нераздельной реакции» Пхеньяна. “Мы будем следить за ситуацией и всегда готовы принять соответствующие, оперативные и репрессивные меры в любое время в соответствии с нашим решением”, — заявил Ким Е Чжон. “, — добавил он.

Ранее глава Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино заявил, что если Северная Корея запустит межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Тихого океана, США немедленно ее перехватят.