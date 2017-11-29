Сестра разыскиваемого по делу об убийстве в ресторане Армавира рассказала о перестрелке

Сестра Мухтара Малсюгенова, которого объявили в розыск после смертельной перестрелки в ресторане «Астория», огласила свою версию событий.

По словам Элины Михайленко, стрельбу начал директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой. В свою очередь, Малсюгенов защищался и стрелял не на поражение, а в сторону.

«Почему говорят, что офицер Росгвардии пытался уладить конфликт? Он видел, слышал щелчок, как он перезарядил пистолет и даже не отреагировал. После этого начальник «Витязя» выстрелил в лицо человеку, отцу двоих детей. На камерах видно, как брат встает, у него не было наготове пистолета, не было умысла никого убивать. Инстинкт самосохранения, самообороны, потому что следующая пуля могла предназначаться ему», — рассказала родственница.

По ее словам, если бы Мухтар хотел убить, то он бы выстрелил, но он ударил Борового пистолетом.

«В этот момент к ним подбежал третий. По некоторым данным, это был брат начальника ОВО Росгвардии Ломакина с автоматом. Он долго не мог привести автомат в боевую готовность, чтобы выстрелить. И эти секунды и спасли жизнь моему брату. Он развернулся и убежал, чтобы никого больше не убили», — добавила она в интервью «РЕН-ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека — начальник ОВО Росгвардии Петр Ломакин, предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. По данным СМИ, по делу о перестрелке задержали пять человек.

В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира.

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