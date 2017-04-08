style=»width: 100%;»> Сев яровых на Кубани идет с опережением

Кубанские поля продолжают засевать яровыми. Аграрии уже обработали 477 тысяч гектаров — на 89 тысяч больше, чем весной прошлого года. Как отмечают специалисты, заморозки в конце марта и начале апреля не сказались на этой сельхозкультуре.

При этом сев многолетних трав уже завершен и практически подошла к концу посадка сахарной свеклы.

Сейчас хозяйства региона занимаются овощами, картофелем и, конечно, подсолнечником. В 2017-м под эту культуру отдадут почти 405 тысяч гектаров. Затем аграрии приступят к севу кукурузы, сои и риса, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

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