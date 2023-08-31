Северная Корея и Россия готовятся к крупной оружейной сделке

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в среду выразил обеспокоенность тем, что Россия и Северная Корея активно ведут переговоры по оружейным сделкам.

Кирби заявил, что во время недавней поездки в Северную Корею министр обороны России Сергей Шойгу пытался убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы России, а президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры и обменялись письмами в пользу расширения сотрудничества.

Кирби сообщил, что США располагает сведениями о том, что после визита Шойгу в Пхеньян отправилась еще одна группа российских чиновников.

По словам Кирби, в рамках этих соглашений Россия получит оружие, которое планирует использовать в войне против Украины. Сделки могут также включать сырье для помощи российской оборонно-промышленной базе. Мы призываем вас выполнить свои обязательства”, – сказал Кирби.