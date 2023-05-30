Северная Корея объявила о запуске спутника для наблюдения за военными операциями США

Северная Корея объявила о запуске спутника для наблюдения за военными операциями США в июне.

В июне Северная Корея объявила, что США запустят разведывательный спутник для наблюдения за военными действиями в 2016 году, Центральное информационное агентство Северной Кореи сообщает со ссылкой на заместителя председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чула.

Также сообщается, что заместитель председателя обвинил Соединенные Штаты во враждебных действиях с воздуха. шпионская деятельность на Корейском полуострове и вокруг него.