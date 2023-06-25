Северная Корея пригрозила «отомстить» США

Министерство МИД Северной Кореи пригрозил принять ответные меры против США за их действия на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Северной Кореи. «Здесь следует знать, что чем больше она будет расширять развертывание своих стратегических средств и проводить «явно агрессивные» военные учения, тем более реальной будет становиться угроза безопасности». мы видим количество усиленных военных мер США в регионе и возрастающий уровень провокаций, масштабы и действия контрмер КНДР будут более жесткими и агрессивными”, – говорится в сообщении.

добавлено, что пока так как США продолжают игнорировать национальные интересы КНДР, не прекращают действий, угрожающих Северной Корее, и не предпринимают конкретных шагов по ликвидации антипхеньянской политики, то КНДР будет продолжать использовать свою “законную оборону” там может не должно быть никаких препятствий или контроля в осуществлении права.