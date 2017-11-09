Севшие из-за тумана в Краснодаре и Сочи самолеты вылетели в аэропорты назначения

Аэропорты Кубани 9 ноября в качестве запасных приняли несколько авиарейсов из-за сложных метеоусловий в соседних регионах.

Международный аэропорт Сочи обслужил на прилет и вылет два самолета. Один из них направлялся из Москвы в Ставрополь, второй — из Санкт-Петербурга в Тбилиси. Еще три пассажирских рейса в течение дня были направлены в Международный аэропорт Краснодара. Два из них направлялись из Москвы в Ставрополь, еще один — в Грозный. Кроме этого, аэропорт Краснодара обслужил грузовой рейс по маршруту Ереван — Ростов-на-Дону.

«Все прибывшие в аэропорты «Базэл Аэро» рейсы направлены в пункты назначения. Во время ожидания вылета с пассажирами работали представители авиакомпаний», — отметили в пресс-службе «Базэл Аэро».

Аэропорты в Сочи и Краснодаре работают в штатном режиме, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», летевшие из Москвы в Ставрополь два самолета из-за тумана сели на Кубани.

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