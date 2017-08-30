Сезонные поезда Адлер — Гагра перестанут ходить с 1 сентября

Пригородные составы завершают курсирование на этом маршруте.

С 1 сентября отменят поезда № 6623 Адлер — Веселое с отправлением в 7:38, №6625 Веселое — Гагры в 8:28, №6624 Гагры — Веселое в 10:52, № 6626 Веселое — Адлер в 12:41, № 6627 Адлер — Веселое в 14:10, № 6629 Веселое — Гагры в 15:02, № 6628 Гагры — Веселое в 18:36, № 6630 Веселое — Адлер в 20:25, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Подробную информацию о графике движения пригородных поездов можно получить на сайте РЖД.

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