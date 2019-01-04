Россиянка Мария Шарапова отказалась от продолжения четвертьфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации против белорусской спортсменки Арины Соболенко.

После первого сета посеянная на турнире под пятым номером россиянка взяла медицинский тайм-аут, после чего начала второй сет, однако снялась с матча при счете 1:6, 2:4. Матч продолжался час 20 минут.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между Моникой Никулеску (Румыния) и Яфань Ван (Китай), сообщает ТАСС.

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