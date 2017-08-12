Шарапова начнет турнир в Цинциннати со встречи с чемпионкой Roland Garros

Противницей Елены Весниной станет француженка Каролин Гарсия.

Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с победительницей Roland Garros 2017 года латышкой Еленой Остапенко в первом круге турнира в американском Цинциннати.

Светлана Кузнецова начнет выступление на турнире со второго круга. В первом раунде Елена Веснина сыграет с француженкой Каролин Гарсией, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Лесей Цуренко, Екатерина Макарова — с чешкой Барборой Стрыцовой. Соперница Дарьи Касаткиной определится по итогам квалификации.

Турнир в Цинциннати пройдет с 12 по 20 августа. Призовой фонд составляет $7,8 млн, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова получила приглашение на старейший турнир в США.

Ранее Шарапова отказалась от участия в турнире в Торонто, который пройдет с 7 по 13 августа. Организаторы предоставили ей wild card, но из-за повреждения левой руки она была вынуждена сняться с соревнований.

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