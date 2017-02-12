Шарапова не сможет сыграть за сборную России по теннису в этом году

Российская теннисистка Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление допинга, не сможет сыграть за сборную России в 2017 году.

Об это 12 февраля сообщила капитан женской национальной команды Анастасия Мыскина.

«Мы заканчиваем играть на Кубке Федерации до ее возвращения. Второй матч кубка в апреле будет до турнира в Штутгарте, а у нее дисквалификация проходит только во время этого турнира. Поэтому по правилам мы не можем заявить ее в этом году, а до следующего давайте доживем», — отметила Мыскина.

Матч второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня стартовал 11 февраля. После первого дня счет равный — 1:1. Расписание апрельских матчей еще неизвестно, традиционно они проходят в середине месяца —приблизительно 15-16 числа, сообщает ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова 7 марта призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года.

Источник