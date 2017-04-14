Шарапова обвинила ITF в несвоевременном сообщении о запрете мельдония

Российская теннисистка Мария Шарапова обвинила Международную федерацию тенниса (ITF) в том, что ее не предупредили о запрете мельдония.

«Почему никто не подошел ко мне и не поговорил лично, как официальное лицо со спортсменом? Это устранило бы проблему конфиденциальности, о которой стали говорить потом», — отметила она.

При этом Шарапова признала, что основная вина лежит на ней. По ее словам, в течение семи лет она получала разрешения на все, что принимала, и «стала слишком беспечной», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на британскую газету The Times.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года.

Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке Марии Шараповой выступать на турнирах.

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