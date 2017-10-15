Шарапова поднимется в рейтинге WTA с 86-го на 57-е место

Обновленная версия рейтинга будет опубликована на сайте организации 16 октября. Российская теннисистка улучшит показатель в связи с победой на турнире в Китае.

В Тяньцзине Мария Шарапова не проиграла ни одного сета. За победу на соревнованиях она получит 280 рейтинговых очков.

В рейтинге от 9 октября в активе Шараповой было 725 очков. Таким образом, на счету теннисистки 16 октября будет 1005 очков. Это позволит ей переместиться на 29 позиций вверх. Еще 2 октября Шарапова занимала 104-е место в рейтинге, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова впервые выиграла титул после дисквалификации. В финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Мария Шарапова обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в двух сетах – 7:5, 7:6 (10:8).

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