Шарапова поднялась на 23-е место рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация 11 июня опубликовала новую версию рейтинга.

Россиянка Мария Шарапова улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись на семь строчек и заняв 23-е место. Статус первой ракетки мира по-прежнему принадлежит Симоне Халеп. В тройке лидеров также Каролин Возняцки из Дании и Гарбинте Мугуруса из Испании.

В топ-100 рейтинга вошли россиянки: Дарья Касаткина (14), Анастасия Павлюченкова (28), Екатерина Макарова (36), Елена Веснина (52), Светлана Кузнецова (57), Наталья Вихлянцева (85), сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае Шарапова впервые с 2016 года попала в топ-30 рейтинга WTA.

Мария Шарапова дошла до четвертьфинала турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос». Победительницей турнира стала Симона Халеп.

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