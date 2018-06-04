Шарапова узнала имя соперницы по четвертьфиналу «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

В матче четвертого круга соревнований Мугуруса встречалась с представительницей Украины Лесей Цуренко. При счете 0:2 в первом сете украинка отказалась от дальнейшей борьбы из-за травмы.

Четвертьфинал Мугуруса — Шарапова должен пройти 6 июня. Ранее спортсменки встречались друг с другом трижды, все три матча выиграла россиянка, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Серена Уильямс снялась с матча против Марии Шараповой на «Ролан Гаррос» из-за травмы руки.

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