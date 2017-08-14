Шарапова впервые за 12 лет не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок

По данным журнала Forbes, доходы российской теннисистки за год снизились более чем в семь раз — с 21,9 млн до 3 млн долларов.

Первое место в рейтинге сохранила американская теннисистка Серена Уильямс, заработавшая 27 млн долларов за текущем году. В апреле 2017 года Уильямс приостановила карьеру в связи с беременностью. Второе место в рейтинге занимает немецкая теннисистка Ангелика Кербер с 12,6 млн долларов, сообщается на сайте издания.

В 2016 году Мария Шарапова впервые уступила первое место в рейтинге Forbes Серене Уильямс. С 2005 по 2015 годы россиянка неизменно возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рейтинге российских знаменитостей Forbes теннисистка опустилась с первого на 19-е место.

Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах. Шарапова призналась, что возвращение на корт после дисквалификации будет непростым.

В первом матче после дисквалификации, который состоялся на турнире WTA в Штутгарте, Шарапова одержала победу.

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