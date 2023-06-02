Шарль Мишель: следующая встреча лидеров Азербайджана и Армении состоится 21 июля в Брюсселе

В четверг в Молдове, в рамках второго саммита европейского политического сообщества, Президент Азербайджана Ильхом Алиев, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Совета Европы Шарля Мишеля состоялась неформальная двусторонняя встреча.

Переговоры продолжились в пятистороннем формате с участием канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэль Макрон.

“Эта встреча состоялась в Брюсселе 21 июля. Это была очень хорошая подготовка к следующей встрече”, – сказал после встречи президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель. его поддержку действиям, а также его намерение еще раз пригласить президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, канцлера Скоулза и президента Макрона на встречу в рамках саммита европейского политического сообщества, который состоится в Испании.