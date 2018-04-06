Шатов: буду играть за «Краснодар», а не против «Зенита»

Полузащитник горожан рассказал о предстоящем матче с петербургским клубом, за который ранее выступал.

«Я профессионал и с самого начала решил, что в этом матче буду играть. Платил ли я за такую возможность? Это не столь важно», — заявил Шатов.

По словам футболиста, для него гораздо важнее, чтобы болельщики знали, что он сыграет за «Краснодар», а не против «Зенита», сообщает Sports.ru.

Матч 25-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 апреля. Начало — в 16:30.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полузащитник Олег Шатов перешел в ФК «Краснодар» на правах аренды.

По сообщениям СМИ, за то, чтобы выступать за «Краснодар» до конца сезона-2017/18, Олег Шатов выплатит из своих личных средств 25 млн рублей. Еще 10 млн рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

Арендное соглашение истекает по окончании сезона-2017/2018, однако у «Краснодара» есть возможность до его окончания выкупить Шатова у «Зенита» за обозначенную в договоре сумму.

Олег Шатов родился 29 июля 1990 года в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. Выступал за «Урал» и «Анжи», а в 2013 году перешел в питерский клуб.

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