Шавкат Мирзиёев может принять участие во встрече в Бишкеке

13 октября текущего года в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азимбокиев.

– В ходе предстоящего мероприятия будет продолжено торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между государствами-членами Содружества Наций. Будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества.

В этом саммите СНГ ожидается участие глав государств Содружества Независимых Государств. Председательствует”, – говорит Муратбек Азимбокиев. .