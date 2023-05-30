Шавкат Мирзиёев на этой неделе отправится в Кыргызстан

Казахский На этой неделе Кыргызстан посетят президент Эстонии Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Имамали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя правительства Туркменистана, президент Совета Европы Шарль Мишель. Об этом сообщает Sputnik.

Отмечается, что саммит «Евросоюз – Центральная Азия» состоится 2 июня в киргизском городе Чолпон-Ота.

Политическая, На саммите будут обсуждаться вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Центральной Азией и ЕС.