Шавкат Мирзиёев на этой неделе отправится в Кыргызстан

Даша 30.05.2023 В мире

Шавкат Мирзиёев на этой неделе поедет в Кыргызстан

Казахский На этой неделе Кыргызстан посетят президент Эстонии Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Имамали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя правительства Туркменистана, президент Совета Европы Шарль Мишель. Об этом сообщает Sputnik.

Отмечается, что саммит «Евросоюз – Центральная Азия» состоится 2 июня в киргизском городе Чолпон-Ота.

Политическая, На саммите будут обсуждаться вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Центральной Азией и ЕС.

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