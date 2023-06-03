Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Нарендре Моди

Президент Республика Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Индии Драупади Мурму и Премьер-министру Нарендре Моди в связи с гибелью и ранениями множества людей в результате железнодорожной аварии в индийском штате Одиша.

Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напоминаем, что 288 человек погибли и не менее 900 получили ранения в результате столкновения поездов в восточном индийском штате Одиша 2 июня около 7:00 утра. В результате несчастного случая столкнулись 3 поезда, вагоны одного пассажирского поезда сошли с рельсов, встречный пассажирский и товарный состав перевернулись.