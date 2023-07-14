Шавкат Мирзиёев: от нас сейчас ждут новой практической работы

“От нас сейчас ждут новой практической работы. Миллионы людей – наши родители, сестры, сыновья и дочери – сегодня смотрят на нас с надеждой и доверием. Чтобы оправдать такую ​​надежду и доверие, мы достигнутое закрепление наших достижений новыми результатами – не только наша задача, но и должно стать нашим человеческим долгом.

Мы оцениваем руководителей всех уровней не по их красивым, высоким словам, а по конкретным результатам их деятельности .

Любой руководитель, неуважительно относящийся к законам, людям, грубо с ними обращающийся, подверженный бичам бюрократии и коррупции – будь то министр или губернатор, или чиновник на другой ответственной должности – наносит ущерб репутации государство своими негативными действиями. С такими людьми мы попрощаемся.

Мы заменим их образованными юношами и девушками, живущими заботой о Родине и народе.

Здесь, в наши ряды, приходит много потенциальных молодых людей, которые учились в престижных вузах за рубежом и работали в крупных компаниях. В их образе я вижу новых лидеров завтрашнего дня, умелых управленцев регионов, отраслей и отраслей», — сказал Шавкат Мирзиёев.