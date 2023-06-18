Шавкат Мирзиёев отправится в Иран

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Иран Ислам По приглашению Президента Республики Ибрагима Раиси он 18 июня посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Запланированы встречи главы государства с Президентом Ирана Ибрагимом Раиси и Верховным религиозным лидером аятоллой Сейедом Али Хаменеи в Тегеране, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений и практического сотрудничества по приоритетным направлениям. Состоятся обмен мнениями по региональной повестке.

Также Президент Узбекистана посетит выставку под названием «Достижения Ирана в области инноваций и технологий», где представлена ​​продукция крупной науки и производства страны. учреждения будут отображаться.