Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в микрорайоне

Наши Страна Глава государства посетил микрорайон Ний Буньядобад Сергелийского района и ознакомился с условиями.

Здесь проживают более 6 тысяч человек. Все условия созданы в 13 многоквартирных домах, школе, спортивной школе для детей и подростков. Водитель района – сервис. Недавно был построен бизнес-центр, включающий в себя пункты бытовых услуг и швейное предприятие. Там местная молодежь занимается полезным трудом.

Президент побеседовал с женщинами на швейной фабрике. Ее лидер получил новое оборудование и расширил свою деятельность благодаря возможностям, предоставленным женскому предпринимательству.

– Почему мы уделяем особое внимание женскому вопросу? Потому что это внимание к семье, нашим детям, нашим будущим поколениям, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Здание гражданского собрания имеет современный вид. Также здесь есть библиотека и клубы изучения языков. Территория микрорайона благоустроена. Отремонтированы детские и спортивные площадки. За два года в районе не было совершено ни одного преступления.

В беседе с председателем и активистами квартала они говорили об обеспечении занятости молодежи, организации культурно-массовых мероприятий и конкурсов, осмысленном проведении свободного времени. Руководителям районов даны указания по увеличению социально значимых проектов и подготовке к осенне-зимнему сезону.