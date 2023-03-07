Шавкат Мирзиёев побеседовал с Владимиром Путиным

6 марта O Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня двусторонних отношений.

Увеличить в торговле. Обсуждены вопросы поддержания темпов развития, продвижения инвестиционных проектов в различных отраслях экономики с участием ведущих компаний и предприятий двух стран, расширения производственной кооперации”. p>Главы государств рассмотрели также вопросы регионального партнерства.