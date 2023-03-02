Шавкат Мирзиёев почтил память Гейдара Алиева

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил проспект Фахр в Баку и почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Благодаря его целеустремленности, твердой политической воле и несравненным лидерским качествам братская страна успешно преодолела тяжелые испытания.

Гейдар Алиев был близким другом узбекского народа. Несколько раз посещал Узбекистан. Он внес большой вклад в укрепление исторических связей и отношений сотрудничества между нашими братскими странами. В Ташкенте действует Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева. В прошлом году во время визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в нашей столице были открыты улица и проспект имени Гейдара Алиева.

Все это является ярким выражением крепкой дружбы между нашими братскими народами.

>

Глава нашей страны Гейдар Алиев и его супруга Зарифа Алиева возложили цветы к их могилам.