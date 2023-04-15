Шавкат Мирзиёев пообщался с Гурбангулы Бердымухамедовым

15 апреля Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с общенациональным лидером Туркменистана, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, выразил глубокое сочувствие и слова соболезнования в связи с кончиной, пожелал ему и всем его близким терпения и выдержки.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Обсужден ход реализации договоренностей на высшем уровне. Результативные результаты двусторонних диалогов, проведенных с начала года – заседание Межправкомиссии, политические консультации, встречи министров транспорта и культуры и другие мероприятия, проведенные в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.

Обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и водной сферах. Кроме того, были рассмотрены практические аспекты регионального сотрудничества в Центральной Азии. Условлено продолжить активные обмены мнениями по вопросам дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства.

В завершение телефонного разговора лидеры поздравили друг друга и народы братских стран с наступающим Курбан-Байрамом Рамадана.