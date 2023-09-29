Шавкат Мирзиёев прибыл в Берлин с практическим визитом по приглашению Олафа Шольса

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 сентября посетил Берлин по приглашению Федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Высокопоставленным гостем стал приняла в Берлинском федеральном ведомстве министр внутренних дел, цифровизации и спорта страны Айрис Шпрингер и другие официальные лица.

Завтра, 29 сентября, лидер Узбекистана примет участие в саммите глав государств Центральной Азии и Германии, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

В программу визита включены также деловые мероприятия.