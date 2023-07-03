Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в виртуальном формате 4 июля.

Национальные координаторы согласовали проект Нью-Делийской декларации, а также пакет документов к предстоящему саммиту.

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Hindu Post также сообщила, что 4 июля состоится виртуальный саммит глав государств ШОС. По сообщению МИД Индии, председательствовать будет премьер-министр Нарендра Моди, приглашены Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, в качестве стран-наблюдателей были приглашены Иран, Беларусь и Монголия. По традиции ШОС Туркменистан приглашен в качестве гостя», — говорится в сообщении.

Тема саммита этого года — «На пути к БЕЗОПАСНОЙ ШОС». Изначально эта аббревиатура была предложена премьер-министром Моди на саммите ШОС в 2018 году.

По данным МИД Индии, слово SECURE представляет собой сокращение первых букв нескольких слов: безопасность, экономика и торговля (экономика и торговля), связность (взаимозависимость), единство (единица), уважение суверенитета и территориальной целостности (уважение суверенитета и территориальной целостности) и окружающая среда (окружающая среда).